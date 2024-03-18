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General Mobile: Yerli Üretim ve Geniş Ürün Yelpazesiyle Öncü Teknoloji Markası

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Türkiye'nin öncü akıllı teknoloji markası General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Şirketin kuruluşundan bugüne olan başarı hikayesi, yerli üretim anakartlarının yanı sıra stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konum elde etmesini sağladı.

Türkiye'nin öncü akıllı teknoloji markası General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Şirketin kuruluşundan bugüne olan başarı hikayesi, yerli üretim anakartlarının yanı sıra stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konum elde etmesini sağladı. General Mobile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner ile sizden gelenleri konuştuk.

General Mobile'ın yerlilik oranı kaç?

General Mobile, 2005 yılında kurulduğundan beri Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle 2017'de Türkiye'de ilk kez 60 milyon dolarlık yatırımla anakart üretim hattı kuran marka olması, yerli üretimdeki lider konumunu perçinledi. Bu adım, General Mobile'ın yerlilik oranını %70-75'e kadar yükseltti.

Şirketin ürün yelpazesi sadece akıllı telefonlarla sınırlı değil. 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu çeşitlilik, General Mobile'ı teknoloji ekosistemlerinde güçlü bir oyuncu haline getiriyor.

General Mobile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, markanın gelecek hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. "İç pazarda marka bilinirliğimizi ve pazar payımızı artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 3 yıl içerisinde 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Teknik servis anlamında da General Mobile, Türkiye genelinde 20 farklı noktada yetkili servisleriyle hızlı ve güvenilir bir hizmet sunuyor. Ürünlerin garanti süresi ise 2 yıl olarak belirlenmiş durumda.

Öte yandan, General Mobile'ın gelecek planları arasında yeni amiral gemisi modellerinin piyasaya sürülmesi de yer alıyor. 2024 yılında piyasaya sürülecek olan yeni modelle birlikte marka, teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılamaya devam edecek.

Son olarak, General Mobile telefonlarda L1 sertifikası bulunmamakla birlikte, yeni ürünlerde bu sertifikaya eklemeler yapılmak üzere çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, her ürün geliştirme sürecinde en uygun işlemci seçimi değerlendiriliyor ve Snapdragon işlemcileri de bu seçenekler arasında bulunuyor.

General Mobile, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye'nin yanı sıra global pazarda da ses getirmeye devam ediyor. Teknoloji tutkunları, markanın yenilikçi ürünlerini takip etmek için heyecanla bekliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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