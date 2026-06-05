Haberler

Erzurum'da Öğrencilerden Yenilikçi Projeler: Zirai Drone, Akıllı Baston ve İlaç Takip Sistemi Fuarda Büyük İlgi Gördü

Erzurum'da Öğrencilerden Yenilikçi Projeler: Zirai Drone, Akıllı Baston ve İlaç Takip Sistemi Fuarda Büyük İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen mesleki eğitim fuarında, Teknokent Koleji öğrencilerinin geliştirdiği zirai drone, akıllı baston ve akıllı ilaç kutusu gibi projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi topladı. Projeler tarımda erken teşhis, engelli yaşamını kolaylaştırma ve ilaç takibi gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor.

Erzurum'da öğrencilerin geliştirdiği zirai drone, akıllı baston ve ilaç takip sistemleri, mesleki eğitim fuarında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı", öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi projelerle beğeni topladı. Fuarda; Teknokent Koleji standı, fuar boyunca yoğun ilgi görerek mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı yönünü gözler önüne serdi. Eğitimcilerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, gençlerin üretim ve inovasyon kapasitesini ortaya koydu.

Teknokent Koleji öğretmenleri rehberliğinde; öğrenciler tarafından geliştirilen zirai drone, fuarın öne çıkan projeleri arasında yer aldı. Kamera destekli sistemin, tarım alanlarında bitki sağlığını analiz ederek hastalık ve verim kaybını erken tespit etmeyi amaçladığı belirtildi. Standta ayrıca günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik projeler de sergilendi. Akıllı baston, engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarma özelliğinin yanı sıra nabız ölçümü ve ilaç hatırlatma fonksiyonlarıyla dikkat çekti. Ayrıca geliştirilen akıllı ilaç kutusu düzenli ilaç kullanımını takip etmeye yönelik sistemiyle ilgi gördü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor

MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Minibüs, yola çıkan ata çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs, yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da davullu zurnalı karşılama
İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı

Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında