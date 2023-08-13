Galaxy Z Fold5 ve Flip5 İncelemesi: Hangi Katlanabilir Telefon Kime Göre?

Hayatımıza ve teknoloji dünyasına yeni bir trend giriyor desek çokta yanlış bir şey ifade kullanmış olmayız. Katlanabilir cihazlar artık her markanın ilgi odağında ve birçok yeni model piyasaya sürülüyor. Bu videoda ise yeni tanıtılan Galaxy Z Fold5 ve Flip5 modelleri ile 'Hangi katlanabilir telefon kime göre?' sorusunun cevabını arayacağız. İşte detaylar…

Hayatımıza ve teknoloji dünyasına yeni bir trend giriyor desek çokta yanlış bir şey ifade kullanmış olmayız. Katlanabilir cihazlar artık her markanın ilgi odağında ve birçok yeni model piyasaya sürülüyor. Bu videoda ise yeni tanıtılan Galaxy Z Fold5 ve Flip5 modelleri ile "Hangi katlanabilir telefon kime göre?" sorusunun cevabını arayacağız. İşte detaylar…

Galaxy Z Fold5 vs Flip5 inceleme!

Bu videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Tolga Cem Küçükyılmaz sizler için Galaxy Z Fold5 ve Z Flip5 katlanabilir akıllı telefonları inceliyor. Bunun yanında bir de farklı katlanabilir tasarımlara sahip cihazlardan "Hangi cihaz tasarımı kim için daha uygun?" sorusunun da yanıtını arıyor. İşte videomuz ve iyi seyirler…

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Galaxy Z Flip5'in klasik katlanabilir cihazlardan en büyük farkı menteşenin dikey olarak tasarlanması. Bu form, cihazın açıldığında normal bir akıllı telefonla aynı boyutta olmasını sağlıyor. Katlandığında ise taşıması bir hayli kolaylaşıyor.

Ekran tarafında bir önceki modelle en büyük fark ise kapak ekranının genişlemiş olması. Z Flip4'te 1.9 inç olan dış ekran, yeni cihazda 3.4 inç Super AMOLED'e yükseltilmiş durumda. Ayrıca iç tarafında ise 120Hz yenileme hızı, HDR10+'a sahip 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor.

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Z Fold5'e geldiğimizdeyse bir telefondan çok tablet kullanıyormuşuz hissine kapılıyoruz. Cihaz 7.56 inç boyutunda bir birincil ekranla geliyor. Bu dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz tazeleme hızı ve ekran altına yerleştirilmiş bir selfie kamerası içeriyor. Dış ekran ise Infinity O teknolojisiyle tasarlanmış. 6.2 inç boyutunda ve 2316 x 904 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran da 120 Hz tazeleme hızına sahip. Ön kamera yine ekranın altında konumlandırılmış.

Peki yanıtını aradığımız "Hangi katlanabilir telefon tasarımı kime uygun?" sorusunun cevabını ise video içerisinde Tolga Cem Küçükyılmaz veriyor. Peki siz videomuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olun!