Flipper Zero, iOS 17 yüklü cihazları çökertebiliyor

Flipper Zero isimli hack cihazını muhtemelen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Hatta bazı satıcılar bu ürünleri sosyal medya platformları üzerinden satmaya bile başladı. O ürünler ne kadar orijinal ve işe yarayan aletlerdir orası tartışılır ancak bir gerçek var. Flipper Zero hala iOS 17 yüklü iPhone'ları çökertebiliyor. İşte bunu nasıl yaptığı ile ilgili detaylar…

Flipper Zero, iOS 17 yüklü cihazları nasıl çökertebiliyor?

Hatırlarsınız Eylül ayında Flipper Zero isimli cihazın iOS 17 yüklü iPhone'ları çökerttiğine dair bir bildiri paylaşmıştık. 9to5Mac tarafından yapılan habere göre bu cihazlar iOS 17 veya iPadOS17 yüklü iPhone ve iPad'lere yönelik saldırılar düzenliyor. Flipper Zero bu cihazlara yolladığı saldırılar ile cihazları dakikalar içerisinde çökertiyordu.

Konuyla ilgili insanlar ilk etapta Flipper Zero isimli cihazı suçlu buldu. Fakat burada bu cihazın test uzmanları meraklılar için birden fazla radyo protokolünü kontrol edecek şekilde programlanabilen taşınabilir bir çoklu araç olduğunu belirtmek gerekli. Konu bu cihazı kullanan kişi kısacası.

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Apple ürünlerine yönelik çökertme saldırıları ise ilk olarak bir uzman tarafından fark edildi. Bildiğiniz üzere Apple cihazları AirPods, Apple Watch, AirDrop, HandOff, iBeacon, HomePod gibi sayısız araçla etkileşim halinde. Bu etkileşimlerin hemen hemen hepsinde aktif bir Bluetooth bağlantısı gerekli. Bu bağlantı düşük veri aktarımı sağlayan BLE teknolojisi kullanılarak sağlanıyor.

Flipper Zero isimli cihaz ile kötü niyetli kullanıcılar BLE teknolojisini kullanarak çevrelerindeki iPhone ve iPad'lere arka arkaya sayısız şekilde AirPods, HomePod, AirDrop gibi bağlantı istekleri yolluyor. Bir toplu taşıma aracında sayısız "Yeni AirPods" bildiriminin iPhone'unuza geldiğini düşünün. Sistem en genel tabirle bu şekilde çalışıyor.

Tabi sayısız ve arka arkaya isteklerin gelmesiyle birlikte iPhone veya iPad'iniz ilk etapta kasmaya başlıyor ve ardından kapanıyor. Burada birçok kullanıcı "Nasıl korunabiliriz?" sorusunu yöneltiyor. Şimdilik maalesef kesin bir korunma yolu bulunmamakta. Yapabileceğiniz en iyi şey cihazınınız Bluetooth bağlantısını kapatmak. Onun dışında elinizden bir şey gelmesi pek mümkün değil.