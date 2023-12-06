Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Eskişehir'deki ve farklı illerden gelen 12 üniversitenin temsilcileri, lise öğrencilerine okullarını tanıttı. Etkinlik kapsamında seminerler ve atölyeler düzenlendi.

"Eskişehir Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri", Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda kapılarını lise öğrencilere açtı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin yanı sıra farklı illerden gelen 12 üniversitenin temsilcilerinin yer aldığı etkinlik ilgi gördü.

Eskişehir'deki yükseköğretim kurumları ile İstanbul Aydın Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi temsilcileri, okullarını tanıttı.

Etkinliğe katılan öğrenciler gün boyu süren seminer ve atölyelere dahil oldu.

Fakülte temsilcilerinin bölüm tanıtımı yaptığı atölyeler, Öğrenci Merkezi'nde bulunan Nasrettin Hoca Salonu ve Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi.