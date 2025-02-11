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Eskişehir için sonic patlama sesi uyarısı

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Eskişehir'de yarın 10.00-17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceği ve sonic patlama sesi duyulabileceği açıklandı.

Konya'da geçtiğimiz günlerde duyulan bir patlama sesi şehirde büyük panik havası yaratmış ve yetkililer tarafından yapılan açıklamada sesin eğitim uçuşu yapan uçaktan kaynaklı sonic patlama sonucu oluştuğu belirtilmişti.

ESKİŞEHİR'DE UYARI ERKENDEN GELDİ

Konya'nın ardından bu kez Eskişehir Valiliği, duyulması muhtemel ses için duyuruyu erkenden resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı.

Eskişehir için sonic patlama sesi uyarısı

"SONIC PATLAMA SESİ DUYULABİLİR"

Açıklamada, 12 Şubat 2025 tarihinde 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 10.00-17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir için sonic patlama sesi uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Teknoloji
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