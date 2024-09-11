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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 645 GSM Numarasını Kara Listeye Aldı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 ile 2024 yılları arasında siber suçlara karıştığı tespit edilen 645 GSM numarasını kara listeye aldığını açıkladı. Kara listeye alınan cep telefonu numaraları kullanıma kapalı hale getiriliyor.

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 ile 2024 yılları arasında siber suçlara karıştığı tespit edilen 645 GSM numarasını kara listeye aldığını açıkladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2022 ile 2024 yılları arasında 645 GSM numarası kara listeye alındı. Siber suçlara karıştığı tespit edilen cep telefonu numaralarının IMEI bilgileri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) iletildi. Yapılan uygulama sayesinde siber suçların tekrarlanmasının önüne geçiliyor ve kara listeye alınan cep telefonu numaraları ise kullanıma kapalı hale getiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Cumhuriyet Başsavcılığı Cep Telefonu Teknoloji Eskişehir Güvenlik Güncel Hukuk Gsm

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