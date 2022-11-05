Eski iOS sürümüne dönmek isteyenlere kötü haber!

iOS 15.7.1'ye güncelleyen kullanıcıların eski sürüme dönmesini engellemek için iOS 15.7 için imzalar kapatıldı.

Apple, kullanıcıların güvenlik açığı bulunan ve Jailbreak imkanı sunan sürümlere geri dönmesini engellemek için imza kapatma işlemi uyguluyor. iOS 15.7.1 sürümünü yayınlanmasıyla birlikte, iOS 15.7 için imzalar kapatıldı.

iOS 15.7 sürümü için imza kapatıldı!

İşletim sistemlerinin eski sürümlerine dönmeyi engellemeye çalışmak ve kullanıcıları iOS veya iPadOS'un mevcut en son sürümüne yönlendirmek, Apple adına bir tür istatistik manipülasyonu olarak görülüyor. Apple, eski sürümler için imza kapatarak iOS ve iPadOS'un yeni sürümlerin kullanım oranını artırıyor.

Kullanıcılar, herhangi bir sürüm için imza kapatıldığında iTunes üzerinden eski sürümü yükleyemiyor. Ancak, FutureRestore ve DelayOTA gibi resmi olmayan yazılımlar ile istenilen sürümlere dönmek mümkün. Uzmanlar, işletim sistemlerinin eski sürümlerinde güvenlik açıkları bulunduğu için kullanıcılara en güncel sürümü yüklemelerini tavsiye ediyor.

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Bazı kullanıcıların yazılım güncellemelerinde ortaya çıkan hatalar nedeniyle işletim sisteminin eski sürümünü yüklediği biliniyor. Bazı analistler, şirketlerin eski sürümleri resmi olarak yükleme yollarını engellemeleri gerektiğini belirtiyor.

Eski iOS sürümüne dönmek için istenilen gerekli IPSW dosyasını indirmeniz gerekiyor. Cihaz güvenliği ve performans iyileştirmeleri için güncel iOS sürümünü kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

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