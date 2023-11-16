Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, geçtiğimiz gün bir oyunu yanlışlıkla ücretsiz hale getirdi. Akabinde oyuncular bu yapıma akım etti. Bugün ise platform, söz konusu oyunu kullanıcıların kütüphanelerinden kaldırıyor. İşte ayrıntılar…

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, geçtiğimiz gün bir oyunu yanlışlıkla ücretsiz hale getirdi. Akabinde oyuncular bu yapıma akım etti. Bugün ise platform, söz konusu oyunu kullanıcıların kütüphanelerinden kaldırıyor. İşte ayrıntılar…

Epic Games, Suicide Squad: Kill the Justice League oyununu kütüphanelerden kaldırıyor!

Dün Epic Games'in yanlışlıkla ücretsiz hale getirdiği oyun, merakla beklenen Suicide Squad: Kill the Justice League idi. Şubat 2024'te piyasaya sürülmesi planlanan oyun şu anda Steam'de ön sipariş sürecinde. Oyun, beklenmedik bir şekilde Epic Games Store'da ücretsiz olmasıyla şaşkınlık yarattı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ücretsiz oyun haberleriyle birlikte Suicide Squad: Kill the Justice League, binlerce kullanıcının kütüphanesine eklenen bedava bir oyun oldu. Üstelik yapımın hem standart hem de daha fazla içerik sunan Deluxe sürümü ücretsizdi. Epic Games, oyunu yanlışlıkla bedava hale getirdiğini fark edince ilgili sayfayı erişime kapattı.

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Bugün ise kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderilere göre Epic Games, oyunu kütüphanelerden kaldırmaya başladı. Oyuncular, platforma tepki göstermeye başladı. Şirketten ise konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmiş değil.

Aslına bakacak olursak bu durum ilk değil. Epic Games, bundan birkaç ay önce de bir oyunu yanlışlıkla ücretsiz hale getirmişti. Platform, tahmin edebileceğiniz üzere oyunu kütüphanelerden kaldırmıştı. Akabinde şirket, kullanıcılardan tepki topladı.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yanlışlıkla ücretsiz hale getirilen oyunu siz de kütüphanenize eklemiş miydiniz? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.