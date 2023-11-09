Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu haftanın bedava oyunu olan Golden Light, aksiyon ve gizlilik odaklı bir yapım olarak kullanıcılara sunulacak.

Epic Games Store'un Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın yapımı Turnip Boy Commits Tax Evasion beklentileri karşılamamıştı. 9-16 Kasım haftasında kullanıcılara açılacak yeni oyun belli oldu. İşte Epic Games Store'un bu haftaki bedava oyunu.

Epic Games Store bedava oyunu: Golden Light (9-16 Kasım)

Aksiyon ve gizlilik odaklı bağımsız yapım Golden Light, bu hafta Epic Games üzerinden ücretsiz olarak alınabilir olacak. 200 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan aksiyon yapımı, psikolojik olarak çeşitli baskılar hisseden bir karakteri mizahi şekilde ele alıyor.

Bu arada 2-9 Kasım arasında erişime açılan bedava oyun ise Turnip Boy Commits Tax Evasion olmuştu. Macera türündeki bu oyunda, bir turpu canlandırıyorsunuz. Vergilerini ödeyemeyen ve evinden atılan karakter, belediye başkanına karşı borcunu ödemek için destansı bir maceraya atılıyordu. Ancak oyuncuların ilgisini çekmeyi başaramadı.

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Bu haftaki yapım olan Golden Light ise nispeten daha fazla beğenilmiş gibi duruyor. Steam'de "Çok Olumlu" olarak değerlendirilen aksiyon yapımı, rogue benzeri unsurlar içeriyor ve ürkütücü bir atmosferde geçiyor.

Epic Games Store bedava oyunu nasıl alınır:

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Golden Light" oyununun sayfasına girdikten sonra sepete ekleyin.

3. Adım: Sepet bölümüne giriş yapın. Ardından 0 TL ödeyerek siparişi tamamlayın.

Golden Light sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Sürümü: Windows 7 veya daha yenisi

CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4000+

Bellek: 4 GB RAM

GPU: Nvidia GeForce 1GB

DirectX: DirectX 10

Depolama: 2 GB boş alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz olarak dağıtacağı oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.