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Epic Games Store, Steam'de 600 TL'ye Satılan Oyunları Ücretsiz Yaptı

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Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, bu hafta Steam'de neredeyse 600 TL'ye satılan oyunları ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz oyunlar arasında GigaBash ve Predecessor bulunuyor.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, son birkaç yıldır sürdürdüğü ücretsiz oyun etkinliğini devam ettiriyor. Bunu her hafta düzenli olarak gerçekleştiren Epic Games Store, bu hafta içinse Steam'de neredeyse 600 TL'ye satılan oyunları ücretsiz hale getirdi. İşte ayrıntılar…

Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği oyunlar

Epic Games'in ücretsiz olarak dağıttığı oyunlardan ilki, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen GigaBash oldu. Passion Republic Games'in geliştirdiği aksiyon dövüş oyunu, dört oyuncunun yıkıcı dev canavarları kontrol ederek birbirleriyle dövüşmesi üzerine kurulu.

İkinci yapım ise Predecessor. Söz konusu bu oyun, hızlı tempolu bir üçüncü şahıs MOBA'dır. Tahmin edebileceğiniz üzere iki takımdan oluşan oyunda amaç, 3 şeritli savaş alanında düşman kahramanları yok etmek.

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İki oyuna ücretsiz sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım:  "GigaBash" oyununun sayfasına girdikten sonra sepete ekleyin.

3. Adım:  "Predecessor" oyununun sayfasına girin ve sepetinize ekleyin.

4. Adım:  Sepet bölümüne giriş yaptıktan sonra 0 TL ödeyerek siparişi tamamlayabilirsiniz.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Predecessor sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 10 Home (64-bit)Windows 11 Home (64-bit)İşlemciIntel Core i5-4590Intel Core i5-11600Ekran KartıNVIDIA GeForce GT 1030 2 GB / AMD Radeon RX 550Nvidia GTX 1660 Ti 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XTRAM8 GB12 GBDepolama14 GB kullanılabilir alan20 GB kullanılabilir alanDirectXSürüm 11Sürüm 11

GigaBash sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 10 (64 bit)Windows 10 (64 bit)İşlemciIntel Core i3-4160 @ 3.60GHzIntel Core i5-4690K @ 3.50GHz / AMD FX-9370Ekran KartıNVIDIA GeForce GTX 480 / NVIDIA GeForce GTX 570 / NVIDIA GeForce GTX 670NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 370RAM6 GB8 GBDepolama15 GB kullanılabilir alan15 GB kullanılabilir alanDirectXSürüm 11Sürüm 11

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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