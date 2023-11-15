En İyi Eğitim Uygulamaları

Teknolojinin gelişimiyle birlikte gittikçe yayılan internet bağlantısı, eğitim alanında da büyük değişikliklere neden oldu. Dijitalleşen dünyada, artık bir internet bağlantısı aracılığıyla birçok farklı alanda eğitim almak mümkün hale geldi. Bu noktada pek çok uygulama öne çıkıyor. Bizler de sizler için en iyi eğitim uygulamaları içeriği hazırladık.

En iyi 6 eğitim uygulaması!

Yabancı dil öğrenme – Duolingo

Duolingo, İngilizce, Almanca ve Rusya öğrenmek isteyenler için öne çıkan bir dil öğrenme uygulamasıdır. Eğlenceli bir yaklaşımı ve esnek zaman yönetimiyle dil öğrenmeyi keyifli bir hale getirir. Duolingo'yu Android veya iOS akıllı telefonunuza ek olarak bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz.

Her telefonda olması gereken en iyi uygulamalar!

Matematik ve bilim – Khan Academy

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca öğrenciye ücretsiz şekilde eğitim veren Khan Academy, çevrim içi bir platformdur. Sal Khan adlı Hindistanlı bir öğretmen tarafından kurulan platformda matematik ve bilim ile ilgili olanlar başta olmak üzere 6 bin 500'den fazla eğitim videosu bulunuyor. Khan Academy ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında EBA'ya içerik sağlama amacıyla bir iş birliği olduğunu belirtelim.

QuizFLIGHT

Türkiye merkezli QuizFLIGHT, dünyada pek çok ülkede hizmet veren ve bazı ülkelerde en prestijli eğitim kurumlarında kullanılan dijital öğrenme platformudur. Yapay zeka desteğini arkasına alan platform, öğretmenlerin/eğitimcilerin oyunlar aracılığıyla eğitim vermelerine olanak tanıyor.

Yazılım öğrenme – SoloLearn

Gelişen teknolojiyle birlikte yazılım geliştirme sektörü de büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda yazılım öğrenmek isteyen kişi sayısı da giderek artıyor. Tam bu noktada devreye giren SoloLearn de en iyi yazılım eğitimi uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Platformda web geliştirme için gereken HTML, CSS ve JavaScript dillerine ek olarak C, C++, Java ve Python gibi popüler programlama dillerini öğrenmek isteyenler için eğitimler bulunuyor.

Android cihazlar için en iyi 10 yapay zeka uygulaması!

Udemy

Udemy, yazılımdan grafik tasarıma, finanstan iş dünyasına, müzikten sağlık ve spora kadar pek çok alanda eğitimin buluştuğu bir platformdur. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere binlerce video içeriğine ulaşabileceğiniz platformda sektörlerin tanınan isimleri eğitmen olarak yer alıyor.

Microsoft Math Solver

Özellikle matematik sorusu çözmekte zorlanan kişilerin mutlaka kullanmasını tavsiye ettiğimiz Microsoft Math Solver, cevabını merak ettiğiniz problemleri çözüyor. Üstelik çeşitli yöntemler ile nasıl çözüldüğünü de adım adım anlatıyor.

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