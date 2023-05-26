Elon Musk'un beyin çipi projesi insanlar üzerinde denenecek

Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması, beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay aldı. Firmanın açıklamasında, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. Maymunlar üzerinde deneylerin başarıyla tamamlandığı söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve engelli kişilerin hayat kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması, beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden ( Fda ) onay aldığını açıkladı.

DENEY AŞAMASI İÇİN BAŞVURULAR ALINACAK

BBC'nin haberine göre, Neuralink sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, beyin çipi projesinin FDA tarafından onayının "birgün birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir adım" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Neuralink takımının FDA ile yakın işbirliği sayesinde onay alındığı, deney aşaması başvuruları için gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

FELÇ VE KÖRLÜK GİBİ RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİSİ HEDEFLENİYOR

Neuralink firması, söz konusu projeyle, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

MAYMUNLAR ÜZERİNDEKİ TEST BAŞARILI

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.