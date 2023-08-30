X (veya Twitter) CEO'su Elon Musk, Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi FSD 12'yi test etmek için canlı yayın açtı. Ancak Kaliforniya'da araç sürerken telefon kullanmak yasalara aykırı olduğu için Musk ceza alabilir mi?

X (veya Twitter) CEO'su Elon Musk geçtiğimiz günlerde platformda canlı yayın açtı. Yayın sırasında ise Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi FSD 12'yi test etti. Ancak Kaliforniya eyaletinde, araç sürerken telefon kullanmak yasalara aykırı. Peki Musk bunun için ceza alacak mı?

Elon Musk, Tesla kullanırken canlı yayın açınca olanlar oldu

X'te paylaşılan ve 10 milyondan fazla izlenme alan canlı yayın, Musk tarafından yeni otonom sürüş özelliğini test etmek için başlatıldı. Milyarderin yayın sırasında bir eli telefonda diğer eli ise direksiyondaydı. Bu durum ise Kaliforniya'nın araçtayken telefon kullanmayla ilgili yasasını ihlal ediyor.

https://t.co/VzTxpktH1q — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2023

Konuyla ilgili Palo Alto Polis Departmanı'ndan gelen açıklamada ise Musk'ın ceza almayacağı belirtildi. Gerekçe olarak ise canlı yayın sırasında hiçbir polisin bu ihlale şahit olmaması olarak gösterildi. Canlı yayın sırasında görüntülerin, gerçeği yansıtmayabileceği bildirildi.

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Musk'ın yasaları ihlal edip etmemesiyle ilgili konuşan bir polis şefi, "ucuz kurtulduğunu" ima etti. Açıklamasında, "Eğer bir polis elinde telefon olan bir sürücü görmüş olsaydı, yasayı ihlal ettiği için ceza kesebilirdi. Ancak bu olayda hiçbir memur görgü tanığı olmadı" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan canlı yayın sırasında Musk, Tesla'nın FSD 12 güncellemesini test etti. Yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun bazı bölümlerinde telefonu tutup direksiyonu bıraktı. Bir noktada ise aracın kırmızı ışıkta geçmesini önlemek için kontrolü aldı.

Sosyal medya ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Musk'ın diğer sürücülerle aynı yasal standartlara tabi tutulması gerektiğini, bazıları ise hiçbir memurun olaya şahit olmadığını savunuyor.

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