Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Son zamanlarda X üzerinden özgür söylem ifadelerine dikkat çeken Musk, bu kapsamda medyaya yeni bir soluk getirdi. Adaylık da Norveçli milletvekili Marius Nilsen tarafından sunuldu.

Elon Musk Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?

Milletvekili Marius Nilsen, SpaceX'in Starlink aracılığıyla Ukrayna'ya uydu interneti sağladığını ifade etti. İnternet bağlantısı, Rusya'nın bölgeyi işgal edip iletişimi kesmesinin ardından Ukraynalı vatandaşların iletişim kurmasına olanak tanıdı. Bu aşamada Elon Musk'ın önemli işler başardığını hatırlattı.

Nilsen ayrıca Musk'ın ifade özgürlüğünü savunmasının ve önemli meseleleri tartışmaya açmasının altını çizdi. Elon Musk, ödülün sahibi olarak seçilmesi halinde, insani yardım çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü alan Norman Borlaug gibi diğer iş insanlarının arasına katılmış olacak.

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Ancak milletvekili ile aynı görüşte olmayan birçok kişi bulunuyor. Satın aldığı Twitter'daki içerik moderasyonu konusunda büyük tartışmalara yol açan Musk, özgür söylem yerine kısıtlama yapmakla suçlandı. Bu da adaylığın sorgulanmasına yol açtı.

Elon Musk ayrıca platformu satın aldıktan bir süre sonra, yasaklanmış olan bazı tartışmalı hesapları yeniden açtı. Eski Başkan Donald Trump'ın hesabını açmasına rağmen, herhangi bir paylaşım yapılmadığının altını çizmek gerekiyor.

Musk; Tesla ve SpaceX'in yanı sıra The Boring Company ve beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren Neuralink'i de yönetiyor.

Nobel Barış Ödülü'nün 2023 yılında Nergis Muhammedi'ye verildiğini hatırlatalım. İranlı insan hakları savunucusu olan Muhammedi, 20 yılı aşkın süredir kadın hakları için mücadele etmesiyle tanınıyor.