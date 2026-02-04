Ege Üniversitesi öğrencisi yüksek hızlı elektrik motoru tasarladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Şevket Boyatan, lisans bitirme projesi kapsamında yüksek hızlı elektrik motoru tasarladı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Meşe danışmanlığında yürütülen projeyle yüksek verimlilik, düşük gürültü ve sanayiye uyarlanabilir yerli bir prototip ortaya konulması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Meşe, öğrencinin tasarımının ve prototiplenmesi kendisine ait olan yüksek hızlı bir elektrik motoru geliştirdiğini belirterek, "Türkiye'de standart bir elektrik motorunun hızı genellikle dakikada 3 bin devir civarındayken, geliştirilen bu motor yaklaşık 12 bin devir hızına ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şevket Boyatan ise üniversitedeki mühendislik altyapısıyla başlatılan projenin, yerli firmaların katkılarıyla sahada karşılığı olan bir ürüne dönüştüğünü kaydetti.

Tasarımının en büyük farkının iç konfigürasyonunda yapılan özel değişiklikler olduğunu belirten Boyatan, şunları ifade etti:

"Diğer motorlara kıyasla çok daha yüksek verimlilik sunan bu yapı, kapalı tasarımı sayesinde daha sessiz çalışıyor ve gürültü oranını minimum seviyeye indiriyor. Bu özellikleri sayesinde pompa ve havalandırma sistemleri başta olmak üzere sanayinin pek çok alanında kullanıma uygun bir yapı ortaya çıktı."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, ekibi tebrik etti.