EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması tanıtıldı

EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması'nın tanıtım toplantısı Ege Üniversitesi'nde (EÜ) gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda EÜ Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Sarsar, temel hedeflerinin öğrencileri doğru araştırma fırsatlarıyla buluşturmak olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerinde aktif olan öğrencilerin artık Efes Tatbikatı gibi önemli bir platformda yer alabileceğini aktaran Sarsar, yeni yarışmanın sahadaki kronikleşen problemlere çözüm sunacağını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Ordusu Komutanlığı Hava Savunma Subayı Albay İlker Çakın, şunları kaydetti:

"Sadece teknolojik bir dron yapmak yetmez, bu dronun askeri sahada mayın arama gibi ne tür bir fark yaratacağını ortaya koymalısınız. Amacımız, projelerinizin ucunda askeri bir fayda olması ve bu ürünlerden savunma sanayisinin nasıl faydalanabileceğini somut olarak göstermenizdir."

Yarışma kapsamında seçilen ilk 10 proje, 6 gün boyunca tatbikat alanında savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle bir araya gelme ve projelerini askeri sahada deneme fırsatı bulacak.