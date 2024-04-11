EA Play Abonelik Ücretlerine Yüzde 447 Zam Geldi

Steam'den, PlayStation Mağazasından, Xbox Mağazasından (hatta Game Pass'e dahil olarak) ve tabii ki EA'in kendisinden temin edebileceğiniz ve yüzlerce oyunu oynayabildiğiniz abonelik sistemi Ea Play, her yerde büyük bir zam aldı.

Ea Play abonelik ücretlerine yüzde 447 zam!

Ea Play abonelik ücreti, EA Games TL ile ödeme almayı bırakmadan önce 40 TL idi. Daha sonra TL ile almayı bırakan abonelik hizmetinin fiyatı 20 dolar olarak belirlendi ancak mevcut aboneler bir süredir aynı fiyatı ödüyorlardı.

Şimdi, EA'in abonelere gönderdiği e-postada yer alan bilgilere göre şirket, EA Play abonelik ücretlerine yüzde 447 zam yaparak 40 TL'den 219 TL'ye çıkardığını duyurdu. Tabii bu aylık ücret.

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Abonelik hizmetinin ücreti hem PlayStation Mağazası hem de Xbox Mağazasında değişmiş olarak görünüyor. Ancak EA Play aynı zamanda Game Pass abonelik sistemine de dahil.

Onun fiyatı ise hala aylık 159 TL. Bu zammın ardından ya EA Play'in Xbox Game Pass bünyesinden çıkarılması ya da Game Pass abonelik ücretlerine de zam gelmesi bekleniyor. EA Play'in 12 aylık abonelik ücreti ise 1.499 TL oldu, onu da unutmadan ekleyelim.

Siz bu zam ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Game Pass'e de zam gelir mi? Gelirse hala kullanmaya devam eder misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.