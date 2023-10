EA Motive, Iron Man Oyununun Unreal Engine 5 Kullanılarak Geliştirileceğini Doğruladı

EA Motive, merakla beklenen Iron Man oyununun geliştirilmesiyle ilgili heyecan verici bir güncelleme yaparak oyunun Unreal Engine 5 kullanılarak hazırlanacağını doğruladı. Bir blog yazısında EA Motive, Unreal Engine 5'in yaratıcı ekiplerinin gerçekten olağanüstü bir şey üretmesi için ideal platformu sağlayacağına olan güvenlerini dile getirdi.

Iron Man oyunu yakında geliştirilmeye başlanacak

Bu da Iron Man oyununu Black Myth: WuKong, Tekken 8 ve The Witcher Remake gibi oyunların arasına yerleştiriyor ki bunların hepsi de bu son teknoloji motoru kullanıyor. Lords of the Fallen, bu motorun yeteneklerinden yararlanan ilk büyük yapımlar arasındaydı.

Bu yılın başlarında büyük beğeni toplayan Dead Space Remake'ten sonra EA Motive şimdi tamamen Iron Man'i hayata geçirmeye odaklanmış durumda. Bununla birlikte, oyunun hala geliştirme aşamasında olduğunu ve piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceğini de belirtelim.

Marvel patronu Kevin Feige: "Daha buzdağının görünen kısmını bile bitirmedik"

EA Motive, "Henüz üretim öncesi aşamadayız ve geliştirme için mümkün olan en iyi temeli oluşturduğumuzdan emin olmak için acele etmiyoruz. Ancak şimdiden Iron Man ile hikaye, tasarım ve oynanışı keşfetmek için pek çok fırsat buluyoruz ve fantezinin canlanmaya başladığını görmek heyecan verici" diyor.

EA Motive, Dead Space'teki yaklaşımlarına bir gönderme olarak Iron Man için bir "Topluluk Konseyi" kurdu. Kendini Iron Man'e adamış meraklılardan oluşan bu grup, geliştirme yolculuğu boyunca çok değerli geri bildirimler sağlayacak.

Iron Man oyunu ilk olarak Eylül 2022'de "yepyeni bir tek oyunculu, aksiyon-macera" deneyimi olarak tanıtıldı ve FIFA (yeni adıyla FC) ve Battlefield'ın yayıncısı olarak bilinen EA tarafından piyasaya sürülmesi planlanan üç Marvel video oyununun ilki olacak.

Unreal Engine 5'in gelişmiş yetenekleri ve geliştirme ekibinin özverili çabalarıyla Iron Man oyunu, ikonik süper kahramanın hayranları için heyecan verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.