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Düzce’ye en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülü

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Düzce’ye en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülü
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Düzce Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Cinali, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda ‘En İyi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü’nü kazandı.

Düzce Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Cinali, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 'En İyi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'nü kazandı.

Düzce, TEKNOFEST'te elde edilen başarıyla adından söz ettirdi. Düzce Gölyaka Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Cinali, danışman öğretmeni Eray Keçeli ile birlikte katıldığı TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması finallerinde önemli bir derece elde etti. 16-18 Eylül 2026 tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen yarışma finallerinde Düzce'yi temsil eden Efe Cinali, projesiyle 'En İyi Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'ne layık görüldü.

Mesleki eğitimin gücü

Elde edilen ödül, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin yenilikçi fikirlerini teknoloji odaklı projelere dönüştürme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarıdan dolayı öğrenci Efe Cinali, danışman öğretmen Eray Keçeli ve projede emeği bulunan eğitim camiası tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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