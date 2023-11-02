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Dünyanın İlk Entegre Yüzer Rüzgar Enerjisi-Balık Çiftliği Platformu Tamamlandı

Dünyanın ilk entegre yüzer rüzgar enerjisi-balık çiftliği platformu Çin'de tamamlandı. Proje, açık deniz rüzgar enerjisi ile derin deniz balık yetiştiriciliğini entegre ederek, Çin'in rüzgar enerjisi gelişimini teşvik ediyor.