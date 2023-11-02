Dünyanın İlk Entegre Yüzer Rüzgar Enerjisi-Balık Çiftliği Platformu Tamamlandı
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Dünyanın ilk entegre yüzer rüzgar enerjisi-balık çiftliği platformu Çin'de tamamlandı. Proje, açık deniz rüzgar enerjisi ile derin deniz balık yetiştiriciliğini entegre ederek, Çin'in rüzgar enerjisi gelişimini teşvik ediyor.
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Entegre yüzer rüzgar enerjisi-balık çiftliği platformundan çeşitli görüntüler
Dünyanın ilk entegre yüzer rüzgar enerjisi-balık çiftliği platformu kısa süre önce Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde bulunan Nanri Adası açık deniz rüzgar çiftliğinde tamamlandı.
Proje, açık deniz rüzgar enerjisi ile derin deniz balık yetiştiriciliğini entegre etmenin teknolojik zorluklarını aşarak, Çin'in engin denizlerdeki rüzgar enerjisi gelişimini teşvik ediyor.
Üç kolonlu yarı batan yüzer platform faaliyete geçtiğinde yılda 16 milyon kilovat-saat temiz elektrik üretebilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Putian'dan bildiriyor. (XHTV)