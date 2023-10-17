Fransız şirketi Bleu Jour tarafından üretilen KUBB mini adlı dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı satışa sunuldu. Intel N100 CPU ile çalışan bu bilgisayar, 8x8 cm ölçülerinde ve 32 GB RAM ile donatılmıştır.

Her geçen gün gelişen teknolojinin geldiği son nokta oldukça şaşırtıyor. Hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biri olan bilgisayarlar, artık cebe girecek boyutta. Ortaya çıkan haberlere göre bir Fransız şirketinin ürettiği dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı satışa çıktı. İşte detaylar!

KUBB mini, Intel N100 CPU ile çalışıyor!

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler boyut atlamaya devam ediyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri olan bilgisayarlar da bu gelişmelerden nasibi alıyor. Çıkan son haberlere göre dünyanın en küçük masaüstü bilgisayarı KUBB mini, satışa çıktı.

En iyi mini bilgisayarların bazılarının üreticisi olan Bleu Jour, KUBB mini bilgisayarının son sürümünü üretmek için önemli çalışmalar yapıyor. Bununla birlikte şirket, 8×8 cm ölçülerindeki cihazın, Intel N100 CPU ile çalışan dünyanın en küçük bilgisayarı olduğunu iddia ediyor.

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Tamamen sessiz olduğu söylenen bu cihaz ayrıca 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar NVMe. M.2 SSD depolamaya sahip. Öte yandan bilgisayar dört çekirdekli 3,4 GHz CPU'ya ek olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca en yeni KUBB mini, bir microSD kart depolama ünitesi ve iki adet USB 3.2 bağlantı noktası, USB-C, iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir ethernet bağlantı noktası ve bir 3,5 mm ses jakı içeriyor.

Bleu Jour ilk kez 2014 yılında 12×12 cm kübik KUBB mini bilgisayar ile öne çıktı. O zamandan itibaren ise Bleujour Kubb Gen 8 ve Gen 11 dahil olmak üzere birçok halefini piyasaya sürdü. Yeni KUBB mini ise ağustos ayında bir termal teste tabi tutuldu. Şimdi ise en son prototipini üretime geçirmek için 52 bin dolardan fazla para toplamanın yollarını arıyor.

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