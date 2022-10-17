Teknoloji ekosisteminin genişliğini sergileyen ve teknolojinin toplumlardaki rolü ile ilgili ürünlerin sergilendiği GITEX 2022 kapılarını açtı.

Teknoloji ekosisteminin genişliğini sergileyen ve teknolojinin bugünü, geleceği ve toplumlardaki rolü ile ilgili soruları ele alan ürünlerin sergilendiği GITEX 2022, Dubai'de kapılarını açtı. SDN editörü Furkan Karaca, yenilikçi ürünleri sizler için inceledi.

Dubai'de, polisin yerine tasarlanan akıllı lambaya baktık!

BAE merkezli önde gelen yapay zeka ve bulut bilişim teknolojisi şirketi Tahaluf Al Emarat Technology Solutions, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden olan GITEX Global 2022'ye katıldı.

İlgi çekici ürünlerin arasında yer alan kameralı polis arabası, sahip olduğu yapay zeka ile birçok işlemi aynı anda yaparak hem insan gücü hem de zaman anlamında oldukça hızlı tepkimeler veriyor. Aracın üzerinde bulunan kamera ile aracın önündeki görüntü bir merkeze aktarılıyor.

Bu merkez aynı zamanda aracın canlı konumu, gece görüş seçeneği, gerekli durumda karakol ile iletişim gibi işlemleri hızlıca ulaşabiliyor.

Tahaluf Al Emarat Technology Solutions, yer alan katılımcı standı ile teknoloji ve dijital iş çözümleri tekliflerini hayata geçiriyor.