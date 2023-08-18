Haberler

Drone'lu ışık gösterisinden çeşitli görüntüler

Teknoloji Haberleri

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Lanshan ilçesinde 100 adet drone, geçtiğimiz günlerde bir ışık gösterisi yapmak üzere gökyüzüne havalandı. Drone'lar yerel turizmi teşvik etmek amacıyla farklı Çince karakterler ve resimler oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changsha kentinden bildiriyor. (XHTV)

1. Drone'lu ışık gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Lanshan ilçesinde 100 adet drone, geçtiğimiz günlerde bir ışık gösterisi yapmak üzere gökyüzüne havalandı.

Drone'lar yerel turizmi teşvik etmek amacıyla farklı Çince karakterler ve resimler oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changsha kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Changsha Hunan Turizm Teknoloji Haberler

title