Drone'lu ışık gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Lanshan ilçesinde 100 adet drone, geçtiğimiz günlerde bir ışık gösterisi yapmak üzere gökyüzüne havalandı. Drone'lar yerel turizmi teşvik etmek amacıyla farklı Çince karakterler ve resimler oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changsha kentinden bildiriyor. (XHTV)