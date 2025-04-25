Dijital Üreticilere Telif Koruması: Sahiplen.com ile Eserleriniz Güvende

Bu soruna yenilikçi bir çözüm sunan sahiplen.com, dijital eserlerin çevrimiçi olarak kayıt altına alınmasını mümkün kılıyor. Platform, kullanıcılarına herhangi bir resmi kuruma gitmeye gerek kalmadan; metin, görsel, dosya, video, şarkı gibi eserlerini zaman damgası ile belgeleyebilme imkânı sunuyor. Bu işlem, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında hukuki geçerlilik taşıyor.

ESERLERİNİZİ KORUYOR

Sistemin altyapısını sağlayan yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) Türktrust sayesinde, kullanıcılar eserlerinin oluşturulma tarihini ve o tarihte kendilerine ait olduğunu mahkemede geçerli bir delille ispat edebiliyor.

Sahiplen.com, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Şarkı sözü ve beste üreten müzisyenlerden, kısa film çeken sinema sanatçılarına; roman, öykü, deneme yazarlarından, grafik ve moda tasarımcılarına kadar birçok yaratıcı, eserlerini korumak için bu platformu tercih ediyor. Ayrıca akademisyenler, eğitmenler, yazılımcılar ve illüstratörler de sahiplen.com'u aktif şekilde kullanıyor. Son güncellemeyle birlikte, avukatlar da URL tespiti gibi işlemler için sistem üzerinden zaman damgası alabiliyor

TEK TIKLA ESERLERİNİZ GÜVENDE

Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken platform, sadece birkaç tıklama ile eserlerin kayıt altına alınmasına imkân tanıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren sistem sayesinde, geleneksel yollarla telif hakkı almak için beklemeye ya da mesai saatlerine bağlı kalmaya gerek kalmıyor.

Sahiplen.com, telif sürecini herkes için erişilebilir, hızlı ve güvenli hale getirerek, dijital üreticilerin haklarını koruma konusunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Eserinizi oluşturduğunuz anda güvence altına alabiliyor, yıllar sonra bile elinizde güçlü bir hukuki delil bulundurabiliyorsunuz.