Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi

Son günlerde teknoloji dünyasında hızla yayılan "OnePlus faaliyetlerini durduruyor" iddiaları, markanın kullanıcıları arasında endişeye yol açtı. Sosyal medyada ve bazı platformlarda dolaşıma giren söylentiler, şirketin pazardan çekileceği yönünde yorumlara neden oldu.

ŞİRKETTEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Ancak OnePlus, iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi ve operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü duyurdu. Şirket yönetimi, bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İlk açıklama OnePlus'ın Kuzey Amerika biriminden geldi. Açıklamada, kapanma söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı açıkça belirtildi. Şirket, satış sonrası hizmetler, yazılım güncellemeleri ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

KÜRESEL PAZARDA GÜÇLÜ BİR KONUMU VAR

Kuruluşundan bu yana "Never Settle" (Asla Yetinme) sloganını benimseyen OnePlus, özellikle yüksek performanslı amiral gemisi modelleriyle geniş ve sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Oppo çatısı altında faaliyet gösteren marka, sade OxygenOS arayüzü ve fiyat-performans odaklı ürün stratejisiyle küresel pazarda güçlü bir konum elde etti.