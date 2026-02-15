Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
Küresel pazarda güçlü bir konuma sahip olan dev telefon markası OnePlus'ın kapanacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan şirket iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü duyurdu.
- OnePlus, kapanma iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- OnePlus, operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğünü duyurdu.
- OnePlus, satış sonrası hizmetler ve yazılım güncellemeleri gibi taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.
Son günlerde teknoloji dünyasında hızla yayılan "OnePlus faaliyetlerini durduruyor" iddiaları, markanın kullanıcıları arasında endişeye yol açtı. Sosyal medyada ve bazı platformlarda dolaşıma giren söylentiler, şirketin pazardan çekileceği yönünde yorumlara neden oldu.
ŞİRKETTEN İDDİALARA YANIT GELDİ
Ancak OnePlus, iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi ve operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü duyurdu. Şirket yönetimi, bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirdi.
"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
İlk açıklama OnePlus'ın Kuzey Amerika biriminden geldi. Açıklamada, kapanma söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı açıkça belirtildi. Şirket, satış sonrası hizmetler, yazılım güncellemeleri ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.
KÜRESEL PAZARDA GÜÇLÜ BİR KONUMU VAR
Kuruluşundan bu yana "Never Settle" (Asla Yetinme) sloganını benimseyen OnePlus, özellikle yüksek performanslı amiral gemisi modelleriyle geniş ve sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Oppo çatısı altında faaliyet gösteren marka, sade OxygenOS arayüzü ve fiyat-performans odaklı ürün stratejisiyle küresel pazarda güçlü bir konum elde etti.