Darende'ye Elektrikli Şarj İstasyonu Kuruldu
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Teknoloji Haberleri
Yerli ve milli otomobil Togg'un şarj ağı markası Trugo'nun şarj istasyonu Darende ilçesinde bir otelin girişinde hizmet vermeye başladı. İstasyonda tüm elektrikli otomobiller şarj edilebilecek ve 25 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj yapılabileceği belirtildi.
Malatya'nın Darende ilçesine elektrikli şarj istasyonu kuruldu.
Yerli ve milli otomobil Togg'un şarj ağı markası Trugo'nun şarj istasyonu ilçede bir otelin girişinde hizmet vermeye başladı.
Elektrikli şarj istasyonunda tüm elektrikli otomobiller şarj edilebilecek.
Otele ait otoparka kurulan istasyonda, 180 kilovatlık cihazlarla 25 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj yapılabileceğini belirtildi.
Kaynak: AA / Teknoloji