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Darende'ye Elektrikli Şarj İstasyonu Kuruldu

Yerli ve milli otomobil Togg'un şarj ağı markası Trugo'nun şarj istasyonu Darende ilçesinde bir otelin girişinde hizmet vermeye başladı. İstasyonda tüm elektrikli otomobiller şarj edilebilecek ve 25 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj yapılabileceği belirtildi.