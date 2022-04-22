Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm NFT'ye Türkçe isim: Nitelikli Fikri Tapu

Nft son günlerde Bitcoin ile birlikte en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Değiştirilemeyen token olarak bilinen NFT bir piksel boyutunda özgün içerikler olarak karşımıza çıkıyor. İngilizce açılımı Non Fungible Token olan NFT'ye Türkçe isim bulmak için anket düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, ankete gelen cevapları tek tek değerlendikten sonra yeni ismi kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKİYE'NİN İLK NFT'Sİ YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2021-2022 Bahar Dönemi'nde "NFT'ye Giriş" dersi açıldığını anımsattı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen dersin açılışında ekibi tarafından çekilen fotoğrafın, daha konuşma bitmeden Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye dönüştürüldüğünü ifade eden Koç, böylece "Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si"nin yapılmış olduğunu, oluşturulan NFT'yi de günün anısına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a hediye ettiklerini belirtti.

NFT'YE TÜRKÇE İSİM

Koç, ders sonunda sosyal medya hesabından bir anket başlatarak, takipçilerine "NFT yani non-fungible token teriminin karşılığı sizce ne olmalı?" sorusunu yönelttiğini belirterek şunları kaydetti: "Ankete gösterilen yoğun ilgi hepimizi memnun etti, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gelen önerilerin hepsi bizim için çok kıymetliydi, anketi sonlandırdığımızda ekibim titiz bir çalışma yürüterek önerileri tek tek inceledi. Sonrasında yaptığımız değerlendirmeleri TDK ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattık. Anket sonucunda gelen önerileri önce 80'e, sonrasında 10'a düşürdük. Nihai kararımızı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in de katkılarıyla 'Nitelikli Fikri Tapu'dan yana kullandık. Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik."

"EN EF Tİ" DEĞİL "NE FE TE"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bundan sonra yaptıkları çalışmalarda ve paylaşımlarda NFT'nin açılımı için "Nitelikli Fikri Tapu" terimini kullanacaklarını belirten Koç, kısaltmayı seslendirirken de "eN eF Ti" yerine "Ne Fe Te"nin kullanılması gerektiğini vurguladı.