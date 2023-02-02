Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile taklit yapan Nahya, SDN ofisinde editörümüz Samet Jankovic'in konuğu oldu.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile taklit yapan Nahya, SDN ofisinde editörümüz Samet Jankovic'in konuğu oldu. Klasikleşen ve sevilen "Kutuda ne var?" serisimizde Nahya neleri bildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi yapan Nahya ile kutuda ne var?

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Doğru tahmin ettiği ürünler fazla olan Nahya, ürünleri görmeden elleri ile ürünleri tahmin etmeye çalıştı. Birbirinden farklı ürünleri deneyen Nahya, bilinmesi en zor olan ürünleri bilmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini neredeyse birebir taklit eden Muhammed Nur Nahya son dönemde en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden birisi oldu. Aslen Şanlıurfalı olan Muhammed Nur Nahya, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık bölümünü bitirdi.

Şanlıurfa'lı olan Muhammed Nur Nahya, Tiktok'ta taklit videoları çekiyor. Nahya, Tiktok hesabından yaptığı açıklamada mizah ve eğlence için videoları çektiğini belirtti. Muhammed Nur Nahya'nın Tiktok hesabı "@nahyabey" kullanıcı adıyla bulunabiliyor.