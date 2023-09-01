Counter-Strike 2 için sınırlı test davetleri gönderilmeye başlandı

Yılın ilk çeyreğinde "CS: GO katili" sloganıyla duyurulan Counter-Strike 2 için geri sayım bir hayli azaldı. Oyunun kapalı beta sürecinde olduğunu biliyorduk. 1 Eylül tarihinde CS: GO'ya gelen güncelleme ile birlikte CS 2 artık yavaş yavaş açık betaya dönüyor gibi görünüyor.

CS 2 için 'sınırlı test daveti' gönderilmeye başlandı

CS: GO'ya 1 Eylül tarihinde bir güncelleme geldi ve güncellemeden sonra oyunlarını açan bazı şanslı kullanıcılar, aşağıdaki görselde görebileceğiniz davet ile karşılaştılar. Bu davette oyuncular, CS2'yi test etmesi adına sınırlı test sürecine davet ediliyorlar.

Eğer bu davetiyeyi aldıysanız dilerseniz CS: GO içerisinden hemen 'Katıl' butonuna tıklayıp 15 GB'lık indirmeyi başlatabilirsiniz. Böylelikle CS 2 için bir test sürümü indirmiş olacak ve oyunun çeşitli özelliklerini, çeşitli konfigürasyonlarla değerlendirmek ve sunucu altyapılarını test etmek amacıyla oyuna göz atabilecekler.

Counter Strike 2 resmi olarak tanıtıldı!

Sınırlı test daveti almak için ise sağlamanız gereken bazı şartlar var. İlk olarak CS: GO hesabınızın seçkin hesap olması gerekiyor. İkinci olarak ise CS: GO'da aktif bir rekabetçi oyun geçmişinizin ve bir liginizin olması gerek.

Son olarak, CS 2 sınırlı testinin yapıldığı ülke veya bölgelerden birinde yer almanız gerekiyor. Neyse ki görselde görebileceğiniz gibi Türkiye de bu bölgelerin içinde. Peki siz oyun için sınırlı test daveti aldınız mı?

Aldıysanız denediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.