ÇOMÜ Yükseköğretim Kurulu Raporunda Öne Çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"nda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) bilimsel araştırmaları, uluslararasılaşma ve akademik kaynak yönetimindeki başarıları yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ faydalanılan TÜBİTAK projeleri kategorisinde 507 projeyle Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girdi.

Üniversite ayrıca, uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısında 123 kişiyle üçüncü, gelen yabancı öğretim elemanı sayısında ise 39 kişiyle ilk 5 üniversite arasında gösterildi.

Akademik kaynaklar alanında da öne çıkan üniversite, öğrenci başına düşen basılı kitap sayısında 37,3'lük oranla Türkiye'de 5. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"YÖK raporu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bilimsel üretimde, uluslararası iş birliklerinde ve akademik kaynak yönetiminde gösterdiği istikrarlı gelişimi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarı hikayesi, yürütülen planlı çalışmaların bir sonucudur ve ÇOMÜ'nün gelecekte bir araştırma üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini kanıtlamaktadır."