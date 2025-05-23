Çinli Bilim İnsanlarından 'Süper Görüş' Sağlayan Kontakt Lensler

Çinli Bilim İnsanlarından 'Süper Görüş' Sağlayan Kontakt Lensler
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Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekip, kızılötesi ışığı algılayabilen ve 'süper görüş' sağlayan kontakt lensler geliştirdi. Bu lensler, renk körlüğüne çözüm sunarken, çeşitli güvenlik uygulamalarında da kullanılabilecek.

ÇİNLİ bilim insanları, insan gözünün göremediği kızılötesi ışığı algılamayı mümkün kılan kontakt lensler geliştirdi. Bu lenslerin, insanlara 'süper görüş' sağlarken, renk körlüğü gibi sorunlara da çözüm sunabileceği bildirildi.

Bilimsel dergide yayımlanan bir makaleye göre; Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Tian Xue liderliğindeki ekip, kızılötesi ışığı görünür ışığa dönüştüren kontakt lensler geliştirerek insanlara 'süper görüş' sağladı. Güç kaynağı gerektirmeyen bu şeffaf lenslerin, kullanıcıların aynı anda hem kızılötesi hem de görünür ışığı algılamasını sağlıyor ve göz kapakları kapalıyken kızılötesi görüşün daha net hale geldiği belirtiliyor.

Yukarı dönüşüm nanopartikülleri kullanılarak üretilen lensler, yakın kızılötesi ışığı kırmızı, yeşil veya mavi ışığa çeviriyor. Fareler ve insanlarda test edilen lensler, Mors alfabesi benzeri sinyalleri algılama ve kızılötesi ışığın yönünü tespit edebiliyor. Bu yeni teknoloji lenslerin, renk körlüğüne çözüm sunabileceği ve güvenlik, şifreleme gibi alanlarda da kullanılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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