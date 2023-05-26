Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023 Başladı

Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023 Başladı

Teknoloji Haberleri

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023'ün katılımcıları, fuar logosunun önünden geçiyor. Cuma günü başlayan fuarda, ülkenin büyük veri endüstrisindeki en son yenilikler sergileniyor ve büyük veriyle ilgili iş ilişkileri teşvik ediliyor, 26 Mayıs 2023.

GUİYANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023'ün katılımcıları, fuar logosunun önünden geçiyor. Cuma günü başlayan fuarda, ülkenin büyük veri endüstrisindeki en son yenilikler sergileniyor ve büyük veriyle ilgili iş ilişkileri teşvik ediliyor, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title