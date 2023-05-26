Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023 Başladı

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023'ün katılımcıları, fuar logosunun önünden geçiyor. Cuma günü başlayan fuarda, ülkenin büyük veri endüstrisindeki en son yenilikler sergileniyor ve büyük veriyle ilgili iş ilişkileri teşvik ediliyor, 26 Mayıs 2023.