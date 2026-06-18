Haberler

Çin, Kuaizhou-11 Y13 Roketiyle Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı

Çin, Kuaizhou-11 Y13 Roketiyle Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Kuaizhou-11 Y13' taşıyıcı roketiyle 'CentiSpace 05' adlı uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Roket serisinin 6. uçuş misyonu gerçekleştirildi.

ÇİN'in, 'Kuaizhou-11 Y13' taşıyıcı roketiyle bir uydu grubunu uzaya fırlattığı bildirildi.

Çin ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Kuaizhou-11 Y13' taşıyıcı roketiyle bir uydu grubunu uzaya gönderdi. Dün saat 11.58'de fırlatılan 'CentiSpace 05' adlı uydu grubunun önceden belirlenen yörüngeye yerleştirildiği belirtildi. Bu görevle 'Kuaizhou-11' roket serisinin 6'ncı uçuş misyonunun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasında transfer savaşı! Çuvalla para istiyorlar

Acun vazgeçmiyor! Galatasaray kapıyı 10 milyon eurodan açtı
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonunda 27 kişi tutuklandı! Mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan 27 kişinin mal varlıklarına el konuldu!
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi