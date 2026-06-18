Çin, Kuaizhou-11 Y13 Roketiyle Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Kuaizhou-11 Y13' taşıyıcı roketiyle 'CentiSpace 05' adlı uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Roket serisinin 6. uçuş misyonu gerçekleştirildi.
ÇİN'in, 'Kuaizhou-11 Y13' taşıyıcı roketiyle bir uydu grubunu uzaya fırlattığı bildirildi.
Çin ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Kuaizhou-11 Y13' taşıyıcı roketiyle bir uydu grubunu uzaya gönderdi. Dün saat 11.58'de fırlatılan 'CentiSpace 05' adlı uydu grubunun önceden belirlenen yörüngeye yerleştirildiği belirtildi. Bu görevle 'Kuaizhou-11' roket serisinin 6'ncı uçuş misyonunun gerçekleştirildiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı