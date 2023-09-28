Çin'in Güneş Teleskobu Dizisi Tamamlandı

Çin'in güneybatısında yer alan güneş teleskobu dizisi Daocheng Güneş Radyo Teleskobu'nun ana testi geçerek tamamlandı. Teleskop dizisi, ülkenin uzay ortamını kapsamlı izleme ağının önemli bir ekipmanı olacak ve güneş fiziği ve uzay hava durumu araştırmaları için yüksek kaliteli gözlem verileri sağlayacak.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan güneş teleskobu dizisi Daocheng Güneş Radyo Teleskobu'nun Çarşamba günü ana testi geçmesiyle, dünyanın en geniş açıklıklı radyo teleskobu resmi olarak tamamlanmış oldu.

Çin Bilimler Akademisi, teleskop dizisinin, ülkenin uzay ortamını yeryüzünden kapsamlı izleme ağının (faz-2 Meridyen Projesi) önemli bir ekipmanı olduğunu ve ülkedeki güneş fiziği ve uzay hava durumu araştırmaları için yüksek kaliteli gözlem verileri sağlayacağını belirtti.

Sichuan eyaletinin Daocheng ilçesinde 3.820 metre yükseklikteki açık bir alanda, eşit aralıklarla dizilerek 1 kilometre çapında büyük bir halka oluşturan 6 metre çapındaki 313 parabolik anten, plato üzerine yerleştirilmiş bir inci kolye gibi görünüyor.

Test, teleskop dizisinin on güneş yarıçapı boyutundaki maksimum görüş alanı ile sürekli ve istikrarlı şekilde güneşe yönelik radyo görüntülemesi ve spektrum gözlem yetenekleri kazandığını, ayrıca tüm teknik göstergelerin yerine getirildiğini yahut tasarım gereksinimlerinin aşıldığını gösterdi.

Güneş yarıçapı, astronomide Güneş'in yaklaşık 695.500 kilometre olan mevcut yarıçapına eşit bir birim olarak kullanılıyor.

Akademinin proje direktörü Yan Jingye, "Güneş hapşırdığında, Dünya nezle olabilir" dedi.

Uzay ortamında kısa bir zaman ölçeğinde güneş faaliyetlerinin neden olduğu değişikliklerin uzay havası olarak adlandırıldığını belirten Yan, uzay havasının yüksek kalitede izlenmesi ve tahmin edilmesinin, uzay projeleri ve uydu iletişimi gibi yüksek teknolojili sistemlerin sorunsuz çalışması için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Yan'a göre teleskop dizisi, çeşitli güneş patlamaları ile güneş fırtınalarının yıldızlararası uzaya giriş sürecini izleyebiliyor. Bu da güneş patlamaları mekanizması ile güneş fırtınalarının Güneş'ten Dünya'ya yayılma ilkelerini anlayarak güneş aktivitesinin Dünya üzerindeki etkisini tahmin etmeye ve değerlendirmeye yardımcı oluyor.

Teleskop dizisi, güneş aktivitelerini izlemenin yanı sıra Guizhou eyaletindeki FAST teleskobu (Çin'in Gökyüzündeki Gözü), Chongqing Belediyesi'ndeki derin uzay gözlem radar tesisi (Çin'in Bileşik Gözü) ve Hainan eyaletindeki Sanya Evreuyumsuz Saçılım Radarı da dahil olmak üzere diğer başlıca ulusal bilimsel ve teknolojik altyapılarla ortak gözlemler yapacak.