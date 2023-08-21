Çin'de Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Hızla Büyüyor

Çin'de katlanabilir akıllı telefon pazarı hızla büyümeye devam ediyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde sevkiyatlar önceki yıla göre yüzde 173 artarak 1,26 milyon adede ulaştı. Huawei, pazarda liderliğini sürdürürken, Vivo ve Oppo da önemli paylara sahip.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de katlanabilir akıllı telefon pazarı kayda değer bir büyüme gösterirken, sevkiyatlar önceki yıla göre yüzde 173 artarak 2023'ün ikinci çeyreğinde 1,26 milyon adede ulaştı.

Küresel pazar araştırma kuruluşu Uluslararası Veri Şirketi (IDC), yılın ilk yarısında ülkenin 2,27 milyon katlanabilir telefon sevk ettiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışa işaret ettiğini belirtti.

IDC'nin verilerine göre, Huawei, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 43'lük pazar payıyla yerli katlanabilir akıllı telefon pazarında zirvedeki yerini korurken, Vivo yüzde 19,7'lik pazar payıyla ikinci sıraya yükseldi. Oppo ise yüzde 15,9'luk pazar payıyla ikinci çeyrekte üçüncü sırada yer aldı.

IDC, katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana niş pazarın hızlı büyümesini sürdürdüğünü ve şu anda tüm akıllı telefon pazarı içinde yükseliş eğilimi göstermeye devam eden tek model olduğuna işaret etti.

IDC, menteşe ve ekranla ilgili teknolojilerin kademeli olarak gelişmesi ve ürün fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle katlanabilir akıllı telefonların tüketiciler tarafından giderek daha fazla kabul gördüğünü belirtti.