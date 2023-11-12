Çin'de Çifte 11 alışveriş festivalinde sürücüsüz teslimat araçları kullanıldı
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Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin Yangquan kentinde, 'Çifte 11' alışveriş festivali boyunca 12 adet sürücüsüz teslimat aracı kullanıldı. Her bir araç, saatte 15 kilometre hızla günde yaklaşık 800 paket teslim edebiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangquan'dan bildiriyor.
1. Teslimat araçlarından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin Yangquan kentinde, "Çifte 11" alışveriş festivali boyunca 12 adet sürücüsüz teslimat aracı kullanıldı.
Her bir araç, saatte 15 kilometre hızla günde yaklaşık 800 paket teslim edebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangquan'dan bildiriyor
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji