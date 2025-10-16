Haberler

Çin, 12'nci Grup Yörünge Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, 12'nci Grup Yörünge Uydularını Uzaya Gönderdi
Çin, Hainan eyaletindeki Ticari Uzay Fırlatış Merkezi'nden, internet hizmeti verecek 12'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını başarıyla fırlattı. Bu fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' serisi roketlerinin gerçekleştirdiği 600'üncü görev olarak kaydedildi.

ÇİN'in, 12'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin'in, 12'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını Hainan eyaletindeki Ticari Uzay Fırlatış Merkezi'nden bugün uzaya gönderdiği açıklandı. İnternet hizmeti verecek uyduların, 'Uzun Yürüyüş-8A' roketi ile planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, bu fırlatmanın, 'Uzun Yürüyüş' serisi roketlerinin gerçekleştirdiği 600'üncü görev olarak kayda geçtiği de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
