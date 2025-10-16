Çin, 12'nci Grup Yörünge Uydularını Uzaya Gönderdi

ÇİN'in, 12'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin'in, 12'nci grup alçak Dünya yörüngesi uydularını Hainan eyaletindeki Ticari Uzay Fırlatış Merkezi'nden bugün uzaya gönderdiği açıklandı. İnternet hizmeti verecek uyduların, 'Uzun Yürüyüş-8A' roketi ile planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, bu fırlatmanın, 'Uzun Yürüyüş' serisi roketlerinin gerçekleştirdiği 600'üncü görev olarak kayda geçtiği de ifade edildi.