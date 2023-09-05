Çevre Bakanı Özhaseki: NEFES yazılımını tüm illerde kullanacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerin hava kalitesini takip eden yerli ve milli yazılım NEFES'i 59 şehirde hayata geçirdiklerini belirterek, 'Hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen NEFES yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız.' ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki: Şehirlerin hava kalitesi 'Nefes' ile ölçülüyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, emisyon tahmin ve değerlendirme uygulaması 'Nefes' ile şehirlerin hava kalitesi değerlerinin ölçüldüğünü açıkladı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli yazılımımız 'Nefes' ile şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, dijital ikizleri üzerinden mahalle ölçeğinde 5 metre seviyesinde tespit ediyoruz. 'Nefes'i, hava kalitesinin yönetiminde, kentsel dönüşüm projelerimizin yer seçiminde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde ve mekansal planlama çalışmalarında kullanabiliyoruz. Şu anda 59 şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen 'Nefes' yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Nefes' uygulaması, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce geliştirildi. Uygulama ile sanayi, ulaşım, orman yangını, toz taşımı gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda şehirlerin hava kalitesi değerleri tespit ediliyor. Bu değerler üzerinden hava kalitesi değişimi incelenerek, iyileştirilmesi için önlemler hayata geçiriliyor. Ayrıca vatandaşlar uygulama üzerinden hava kalitesini anlık olarak görebiliyor.