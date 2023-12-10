Call of Duty 2024'te Verdansk Haritasının Geri Dönüşünü Müjdeliyor

Sektördeki uzmanlar, Call of Duty 2024'ün ilk sezonuyla birlikte Warzone'un açılış savaş alanı olan Verdansk haritasının geri döneceğini bildiriyor. Bu, oyunculara nostaljik bir yolculuk sunacak.

Call of Duty meraklıları için şaşırtıcı bir gelişme olarak, sektördeki uzmanlar, Mart 2020'de piyasaya sürüldüğünde Warzone 'un açılış savaş alanı olarak hizmet veren ikonik Verdansk haritasının 2024'te geri dönüş yapacağını bildiriyor.

Verdansk, Warzone'un en çok sevilen haritasıydı

Insider Gaming'den Tom Henderson'ın haberine göre, oyuncular Call of Duty 2024'ün ilk sezonunun yayınlanmasıyla birlikte Verdansk'ın geri dönüşünü görmeyi bekleyebilir ve bu da son derece popüler battle royale oyununun köklerine nostaljik bir yolculuk anlamına geliyor.

Rapor, Verdansk'ın yeniden tanıtılmasının Call of Duty 2024'ün Warzone'a entegrasyonuyla aynı zamana denk geleceğini öne sürüyor. Spekülasyonlar, yeni oyunun "Black Ops Körfez Savaşı" olarak adlandırılacağına işaret ediyor ve Windows Central'ın Treyarch'ın gelişimine dahil olduğunu gösteren önceki bir raporuyla uyumlu. Eğer doğruysa, bu oyunun Körfez Savaşı'nın arka planında geçmesi ve Black Ops serisine sorunsuz bir şekilde uyum sağlaması bekleniyor.

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Activision daha önce Warzone'un beğenilen Resurgence haritaları Rebirth Island ve Fortune's Keep'in 2024 yılında geri döneceğini doğrulamıştı. Verdansk'ın potansiyel dönüşü ile oyuncular, Fortnite'ın OG Bölüm 1 haritasını yeniden sunmasına eşlik eden popülerlik artışını anımsatan bir nostalji dalgası bekleyebilirler.

Verdansk'ı geri getirme hamlesi, muhtemelen Fortnite'ın benzer yaklaşımının başarısından ilham alan geliştiriciler tarafından stratejik bir karar gibi görünüyor. Oyun topluluğu, klasik haritaları yeniden ziyaret etmeye yönelik güçlü bir eğilim gösterdi ve Verdansk'ın geri dönüşü, bu duygudan yararlanmak ve Warzone 'un ilk günlerinin heyecanını yeniden canlandırmak için bir hamle olabilir.

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Oyuncular Verdansk'ın beklenen dönüşünü beklerken, Call of Duty: Modern Warfare 3 ve Warzone 'un mevcut sezonu Sezon 1'de bir kış tatili etkinliği için hazırlanıyor. Yaklaşan güncelleme, tatil temalı haritalar, Sınırlı Süreli Modlar (LTM'ler), Undead Santa ve mevsimsel bir etkinlik vaat ederek oyuncu tabanını bu süre zarfında meşgul edecek ek içerik ve etkinlikler sağlıyor.