Burdur'da TÜBİTAK bilim şenliği düzenlendi, en az 5 bin kişi hedefleniyor

Burdur'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen "Bilimin İzinde: Burdur Tarım ve Gıda Şenliği", protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Bilimin İzinde: Burdur Tarım ve Gıda Şenliği", Burdur Uzay Çatı Altı'nda düzenlendi. Bilimi günlük yaşamla buluşturmak, çocukların ve gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve bilimsel farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden program, Çatağıl İlkokulu ve TOBB Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sahnelendi. Halk oyunları gösterilerinin ardından şenliğin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri atölyeleri ve stantları ziyaret etti. TÜBİTAK desteğiyle ve çeşitli kamu kurumlarının iş birliğinde gerçekleştirilen program, stant ziyaretlerinin ardından sona erdi.

"Öğrencilerimizin bilimi deneyerek, gözlemleyerek öğrenmelerini önemsiyoruz"

Burdur Vali Yardımcısı Bedir Deveci, tarımın bugünün değil geleceğinin de en önemli konuları arasında olduğunu belirterek, "Toprağımızı, suyumuzu ve doğal kaynaklarımızı koruyarak üretmek bilimden ve teknolojiden yararlanarak daha verimli ve daha sürdürülebilir yöntemler geliştirebilmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip olan Burdur'da böyle bir bilim şenliğinin düzenlenmesini bu nedenle çok kıymetli buluyorum. Özellikle öğrencilerimizin bilimi yalnızca kitaplarla öğrenmekle kalmayıp deneyerek, gözlemleyerek öğrenmelerini önemsiyoruz. İlk 2 gün okullardan gelecek öğrencilerimizi son gün ise bütün vatandaşlarımızın katılımıyla şenliğimiz en az 5 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı