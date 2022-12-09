Bu diziyi izlemeyen kalmadı! İşte yeni rekortmen

Netflix, en çok izlenenler şeklinde dizi ve filmlerin yerli-yabancı oluşundan içeriğin diline kadar farklı alanlarda birçok liste paylaşıyor. Bugün de izlenme saatine göre globalde haftanın Top10'ini paylaştı. Bir kez daha dikkatleri çeken yapım ise Netflix rekorlarını eline geçiren Wednesday oldu.

Wednesday, Netflix rekorlarını tek tek kırıyor!

Netflix, tarafından paylaşılan Top10 listesine baktığımızda Wednesday isimli yeni yapımın yayınlandığı ilk hafta itibariyle 350 milyon saate yakın izlenmeye ulaştığını görüyoruz. Bu hafta ise 411 milyonu aştı. Dolayısıyla henüz ayın bitimine 1 hafta kala 1 milyar barajını aşacağını öngörebiliyoruz.

Bu da ilk olarak Squid Game'in açık ara farkla devraldığı, ardından Stranger Things'in 4. sezonu başta olmak üzere diğer sezonlarıyla tekrar ele geçirdiği liderlik koltuğuna oturabileceğini gösteriyor. Tabii halihazırda ilk hafta ve 15 günlük rekorları kırmış durumda.

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