Haberler

Bolu'da Teknoloji Festivali düzenlendi

Bolu'da Teknoloji Festivali düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da düzenlenen 3. Teknoloji Festivali'nde öğrenciler, kendi yaptıkları mini robotlarla 'Çizgi İzleyen Robot', 'Mini Sumo Robot' ve 'Robo Hokey' kategorilerinde yarıştı. Festivale farklı illerden de katılım oldu.

BOLU'da, 3'üncüsü düzenlenen Teknoloji Festivali'ne katılan öğrenciler, kendi yaptıkları mini robotlarla 'Çizgi İzleyen Robot', 'Mini Sumo Robot' ve 'Robo Hokey' kategorilerinde yarıştı.

Bolu'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda Teknoloji Festivali düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivalde, 'Çizgi İzleyen Robot' yarışmasında ilkokullardan 15 takım, ortaokul ve liselerden 53 takım, 'Mini Sumo Robot' yarışmasında ilkokullardan 2 takım, ortaokul ve liselerden 44 takım, 'Robo Hokey' yarışmasına ise ilkokullardan 8 takım ile ortaokul ve liselerden 32 takım katıldı. Öğrenciler, kendi yaptıkları mini robotlarla üç kategoride yarıştı. Festivalin sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Karaoğlan, öğrencilerin okuldan kalan zamanlarında tasarımlarını, üretimlerini ve robotlarını kendilerinin yaptığını belirterek, "Sadece bizim ilimizden değil, farklı illerden de başvuru var. Onları da ağırlıyoruz burada. Ulusal düzeyde gerçekleşiyor yarışlarımız. Şimdi teknoloji hayatımızın tam ortasında. Biz çocuklarımızın zararlı yani bağımlılık tarafından uzak tutmak için dersten ve diğer zamanlarından ayırdıkları zamanlarda bu işlerle uğraşmalarını istiyoruz. Çünkü bu onlar için çok önemli. Çok da meraklılar, çok ilgililer. Bütün bağımlılıklardan da bence bu sayede uzak duracaklardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim

Sapık milyarderin dosyasından çıkan olay isim sessizliğini bozdu
Apartmanların gölgesinde hasat! Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor

Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor
200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

Banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Erdoğan'dan sonra MSB de aynı ifadeyi kullandı: Cevabımız sert olur