BMW'nin 5 Yıl Planı: 40 Yeni Model ve Elektrikli Araçlara Odaklanma

BMW geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği kapsamlı bir etkinlikte, gelecek 5 yıl içinde uygulamaya koyacağı planı açıkladı. Buna göre, bu süre zarfında 40'a yakın yeni modelin piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Ayrıca elektrikli araçlara daha fazla ağırlık verileceği, özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin bu alana kaydırılarak Tesla başta olmak üzere bu sınıfı domine eden markalara önemli bir alternatif oluşturulacağı söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

BMW, 5 yıl planıyla gündem oldu

Ancak şirket yönetiminin içten yanmalı motor teknolojisinden de vazgeçmeyeceği, bu teknolojiyi daha da geliştirerek kullanıcıların beğenisine sunmaya devam edeceği açıklandı. Bu kapsamda, en fazla tutulan araçlardan olan 7 serisi sedanlara ve X5 SUV modellerine de güncelleme gelecek. Bu gelişmenin, birçok BMW fanını oldukça sevindirdiği görüldü.

BMW yönetiminin son dönemdeki elektrik araç satışlarından memnun olduğu, satışlarda geçen yılın aynı dönemine oranla tam %40'lık bir artış yaşandığı belirtiliyor. Gelecek dönemde de şirketin yatırımlarını son hızla sürdürerek, bu alanı domine etmek istediği konuşuluyor.

BMW bu vizyonunu gerçekleştirdiği takdirde, otomotiv sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. Marka geçtiğimiz aylarda ise oldukça marjinal olarak nitelendirilen Vision Neue Klasse X isimli aracını tanıtmıştı. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

BMW, Tesla Cybertruck'tan ilham mı alacak?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce BMW yeni nesil elektrik araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç BMW marka bir araç kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.