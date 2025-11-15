Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz

Rusy havayolu şirketi Pobeda, havacılık sektöründe önemli bir yeniliğe imza atarak insansı bir robotu uçuş görevlisi olarak istihdam eden ilk havayolu unvanını aldı.

BİR İLK YAŞANDI

İnsansı robot, Ulyanovsk–Moskova seferini gerçekleştiren bir uçakta görev alarak yolculuk boyunca hem güvenlik prosedürlerini aktardı hem de yolcularla etkileşim kurdu.

Deneme uçuşunun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, robotun özellikle güvenlik brifingini eksiksiz ve kusursuz bir şekilde sunduğu ifade edildi.