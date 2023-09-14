BiP, İstanbul Kültür Üniversitesi ile İlk İş Birliğini Gerçekleştirdi

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, ilk üniversite iş birliğini İstanbul Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirdi.

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarına fayda sağlayacak çözüm ve hizmetler sunmaya devam ederken hizmet yelpazesini iş birlikleriyle büyütüyor. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile iş birliği gerçekleştiren BiP; öğrenci, akademisyen ve idari personele BiP Keşfet üzerinden sunduğu çözümlerle üniversitenin dijitalleşme sürecine destek sağladı. BiP ile Kültür Üniversitesi'nin ortak projesi kapsamında başta öğrenci işlerindeki bazı işlemler olmak üzere, ders ve okul bilgilendirmeleri, yemekhane bilgileri, üniversite içi duyurular, dijital öğrenci kimlik kartı gibi pek çok özellik BiP kanallarına taşındı.

İstanbul Kültür Üniversitesi'yle yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, "BiP olarak, üniversite iş birliklerimizden ilkini İstanbul Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Bu kapsamda BiP Keşfet'te sadece İstanbul Kültür Üniversitesi'nin öğrenci, akademisyen ve idari personellerin erişebildiği yaklaşık 20 bin kullanıcıya sahip, anlık iletişim platformu olarak kapalı kanal konumlandı. Ayrıca üniversitenin aday öğrenciler için alternatif sosyal medya ağı olarak kullandığı açık kanalı da artık BiP Keşfet'te yer alıyor. Üniversite ve bölüm bilgilerine, etkinlik ve söyleşilerle ilgili bilgilendirmelere ve öğrencilere özel ödüllü anket sorularına da aktif olarak bu kanal üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor" dedi.

'Kanallar, öğrencilerle beraber tasarlandı'

BiP'in öğrencilerin deneyim ve ihtiyaçlarına odaklandığını belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise şu bilgileri aktardı:

"BiP ile iş birliği bizim için önemli bir adım. Gençler için alternatif iletişim ve etkileşim kanallarını geliştirmek, onlara yeni yollar açabilmek bizim için eğitimci olmanın sorumluluğu. Pandemi ile birlikte iletişim ve eğitim alanında hızlı, güvenilir, etkileşim sağlayan dijital çözümlerin değerini hepimiz çok iyi anladık. Özellikle yeni nesil bu konuda beklentilerini çok iyi dile getiren, hız, güvenlik, esneklik arayan bir profil çiziyor. Bu anlamda Turkcell BiP ve İKÜ iş birliğinin iletişim ve etkileşim kuşağı olan günümüz üniversite gençliğine önemli faydalar sağlayabileceğine inanıyorum. Bu iş birliği aynı zamanda kurumlar arası da bir öğrenme ve etkileşim deneyimi. Telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri ile yükseköğretim arasındaki her diyaloğun orta ve uzun vadede kurumsal bakış ve gelişim için de fark oluşturacağına inanıyorum." - İSTANBUL