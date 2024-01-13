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Bethesda'nın yeni Indiana Jones oyununun adı sızdırıldı

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Bethesda tarafından yayınlanacak ve MachineGames tarafından geliştirilecek yeni Indiana Jones oyununun adının 'Indiana Jones and the Great Circle' olduğu iddia ediliyor. Lucasfilm'in dosyalarında bu adla ilgili web siteleri olduğu ortaya çıktı. Oyunun 2023'te çıkması bekleniyor.

Bethesda'nın yakında çıkacak Indiana Jones oyununun resmi adı sızdırılmış olabilir. Bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlar, Indiana Jones lisansının sahibi olan Lucasfilm tarafından tescil edilen ticari markaları ortaya koydu. İşte yeni Indiana Jones oyunu hakkında tüm bilinenler.

Indiana Jones and the Great Circle bu ay tanıtılabilir

Bethesda tarafından yayınlanacak ve MachineGames tarafından geliştirilecek gizemli yeni oyunun adının "Indiana Jones and the Great Circle" olduğu iddia edildi. Lucasfilm'in dosyalarında "indianajonesandthegreatcirclegame.com" ve "hindianajones-and-the-great-circle.com" gibi web siteleri olduğu keşfedildi.

Buna ek olarak Lucasfilm, yaklaşık iki yıl önce "The Great Circle" markasını Avrupa'da tescil ettirmişti. Bu da alınan web sitelerin, oyunla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. The Great Circle'ın hikayesi veya oynanışına dair ayrıntılar belirsiz, ancak oyunun 2023'te çıkacağı düşünülüyordu.

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Önceki sızıntılar ayrıca Microsoft'un Xbox ve PC'ye özel tutacağını gösterdi. Bu da PlayStation sahiplerinin yeni Indiana Jones oyunundan mahrum kalabileceği anlamına geliyor.

Oyunun geliştiricisi ise Wolfenstein yapımlarından tanıdığımız MachineGames olacak gibi duruyor. Özellikle birincil şahış oyunları üzerinde çalışan stüdyo, bu kapsamda FPS tarzında bir Indiana Jones yapımı geliştiriyor olabilir.

Xbox'ın 18 Ocak'ta showcase düzenleyeceğini ve yeni yapımlar hakkında bilgi vereceğini hatırlatalım. Bu da Indiana Jones and the Great Circle'ın yolda olduğu anlamına gelebilir. Ancak gerçekten onaylanıp onaylanmayacağını etkinlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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