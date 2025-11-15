Haberler

Bayraktar TB3 SİHA'dan Önemli Başarı

Bayraktar TB3 SİHA'dan Önemli Başarı
Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB3 SİHA'nın atış testini başarıyla tamamladığını duyurarak bu başarının milli mühimmat kabiliyetlerinin ve savunma sanayinin güçlü ekosisteminin bir göstergesi olduğunu belirtti.

GÖRGÜN: ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar TB3 SİHA, 3 adet MAM-L (TV/IIR) mühimmatıyla gerçekleştirdiği atış testini başarıyla tamamladı. Bu önemli başarı; insansız hava araçlarında ulaştığımız mühendislik seviyesinin, milli mühimmat kabiliyetlerimizin ve savunma sanayiimizdeki güçlü ekosistemin somut bir göstergesidir. Göklerde tam bağımsızlık hedefimize katkı sunan Baykar ve Roketsan ekiplerini gönülden tebrik ediyorum. Emek veren tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve sahadaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
