Baldur's Gate 3 Xbox Series X/S için yayınlandı

Game Awards 2023 kapsamında yılın oyunu seçilen Baldur's Gate 3, bir platforma daha genişledi. MacOS'a bile çıkış yapan oyun, sonunda Xbox Series X/S konsolları için yayınlandı. Bu, Eylül'de PS5 için sunulan oyunda 3 aylık bir gecikmeye işaret ediyor.

Xbox Series X/S için Baldur's Gate 3 yayınlandı

Baldur's Gate 3, PC ve PlayStation 5 sürümlerinin ardından nihayet Xbox platformuna da sunuldu. RPG dünyasının en iyi yapımlarından biri olarak görülen oyun, artık Xbox Series X/S konsollarında satın alınabilir durumda. Fiyatı ise Xbox Store'da 1300 TL olarak belirlendi.

Oyun ilk olarak Ekim 2020'de PC ve Stadia'da erken erişime girdi. Düzenli güncellemelerle son iki yılda içeriğini genişletti. BG3'ün tam sürümü ise 30 Ağustos'ta Windows PC'lere çıkış yaptı. Bu da Dungeons & Dragons macerasının tamamlandığı ve oyuncuların tam sürüme erişebileceği anlamına geliyordu.

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Geçtiğimiz Eylül ayında ise PlayStation 5'e yayınlanarak büyük beğeni topladı. Ancak Xbox sahipleri, Baldur's Gate deneyiminin konsollarına gelmesi için beklemek zorunda kaldı. Larian Studios, gecikmenin ana nedeni olarak Series X ve S arasındaki performans farkını gösterdi.

Series S'te co-op deneyimini sunamayacağını açıklayan şirket, Xbox sahiplerini daha fazla bekletmek istemediğini dile getirdi. Bu özelliğin Series S sahiplerine güncellemeler yoluyla sunulacağı düşünülüyor. Oyunun temel sürümü 1300 TL'den; Digital Deluxe Edition ise 1450 TL'den satışa çıktı.

BG serisinin en yeni yapımı olan Baldur's Gate 3, geçtiğimiz saatlerde yılın oyunu da seçildi. Ayrıca En İyi RPG, En İyi Topluluk Desteği ve En İyi Çok Oyunculu ödüllerini de kazandı. Oyundaki Gale karakterini seslendiren Neil Newbon ise En İyi Performans ödülünü aldı.