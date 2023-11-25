Avrupa'da British Library'den Kişisel Veri Hırsızlığı

Avrupa yeni bir hack girişimi ile sallanıyor. Geçtiğimiz ay siber saldırı sonucu British Library'den (Britanya Kütüphanesi) çalınan kişisel verilerin satışa çıktığı ortaya çıktı. Fidye yazılım grubu Rhysida'nın çaldığı bilgiler, Ekim ayında İngiltere'nin ulusal kütüphanesinden sızdı.

Avrupa yeni bir hack girişimi ile sallanıyor. Geçtiğimiz ay siber saldırı sonucu British Library'den (Britanya Kütüphanesi) çalınan kişisel verilerin satışa çıktığı ortaya çıktı. Fidye yazılım grubu Rhysida'nın çaldığı bilgiler, Ekim ayında İngiltere'nin ulusal kütüphanesinden sızdı.

British Library verileri 20 Bitcoin karşılığında satışa çıktı

Rhysida tarafından bu hafta paylaşılan açıklama, British Library'nin detaylı raporunu ortaya koydu. Hackerlar, çalışanların iş sözleşmeleri ve pasaport bilgileri dahil olmak üzere kişisel verilerini internette yayınladı. Tüm bilgilerin açık artırma üzerinden satılacağı ve 20 Bitcoin'den başlayacağı bildirildi.

Verilerin ortaya çıkmasından sonra, British Library bazı bilgilerin sızdırıldığının farkında olduğunu doğruladı. Ancak saldırının arkasında Rhysida'nın olduğunu veya internette yayınlanan verilerin kütüphaneden kaynaklandığını teyit etmedi.

Spotify'dan bölgesel iflas! İşte nedeni

Ekim ayında gerçekleşen siber saldırı, kütüphanenin web sitesini ve hizmetlerini devre dışı bırakmasıyla sonuçlandı. Polis ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile devam eden soruşturma kapsamında hizmet kesintinin aylarca sürebileceği belirtildi.

Ayrıca önlem olarak kullanıcılardan diğer sitelerde kullanılan tüm giriş bilgilerini değiştirmeleri tavsiye edildi. Ancak kullanıcı verilerinin sızdırılmadığı, aynı zamanda British Library ile bağlantılı hizmetlerin güvende olduğunun altı çizildi.

Fidye yazılım grubu Rhysida'nın eğitim ve devlet dahil olmak üzere çeşitli sektörleri hedef aldığı biliniyor. Ancak British Library'nin ne kadar verisini ele geçirdiği şimdilik belirsiz. 20 Bitcoin ile başlayan fidye süreci nasıl sonuçlanacağını zamanla göreceğiz.

Peki bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.